النفط يرتفع لكنه يتجه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي وسط انحسار للمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان



وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7 بالمئة إلى 80.53 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 76.17 دولار للبرميل.

ويتجه كل من الخام الأمريكي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب هذا الأسبوع.



وتشكل تلك التراجعات، أطول سلسلة من الخسائر للعقدين الأكثر نشاطا منذ الفترة من منتصف نيسان وحتى مطلع أيار.



بترا

