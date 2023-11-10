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"يديعوت أحرونوت" تكشف عدد الإصابات بصفوف جيش الاحتلال في غزة

الجمعة، 10-11-2023 10:48 ص

النفط يرتفع لكنه يتجه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي

نفط


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي وسط انحسار للمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7 بالمئة إلى 80.53 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 76.17 دولار للبرميل.
ويتجه كل من الخام الأمريكي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب هذا الأسبوع.


وتشكل تلك التراجعات، أطول سلسلة من الخسائر للعقدين الأكثر نشاطا منذ الفترة من منتصف نيسان وحتى مطلع أيار.


بترا


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