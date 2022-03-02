الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

الأربعاء، 02-03-2022 03:33 م

أسعار 23 سلعة أساسية ترتفع إلى أعلى مستوى عالميا منذ 2009 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

c3f28c83-02ae-43a5-bc20-b4b68a550e8a_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 وسط تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا للإمدادات الرئيسية للطاقة والمحاصيل والمعادن، التي كانت أصلا شحيحة في الأسواق قبل الحرب بسبب جائحة كورونا.

وارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للسلع Bloomberg Commodity Spot Index الذي يتتبع 23 عقداً آجلاً للسلع بأكثر من 4% ليتضاعف مقارنة مع أدنى مستوياته في أربع سنوات سجلها في مارس 2020 ، خلال الأيام الأولى من الجائحة.

وأدت العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى ارتفاع تكاليف إرسال السفن إلى منطقة الحرب وبالتالي إلى توقف بعض الصفقات التجارية.

وتوفر روسيا وأوكرانيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، وخُمس مبيعات الذرة والشعير وحوالي 80٪ من شحنات زيت دوار الشمس.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
320221174726269185613

انخفاض أسعار الذهب عالميا 1.5%

bc59ab89-58b6-412f-a255-f04d7fdde367_16x9_1200x676

المركزي العماني: 735.8 مليون ريال عجز الموازنة حتى نوفمبر

5360773e-000_1kz6u7-1536x929

لأول مرة منذ 11 عاما.. النفط يشتعل ويصل إلى 114 دولارا للبرميل

العقبة-مينة

ارتفاع نسبة اشغال فنادق العقبة إلى 50%

download

مصادر: أوبك+ تبقي على سياستها دون تغيير بزيادة 400 ألف برميل يوميا

de83dbe4-6ed7-4732-a872-140e629d963f_16x9_1200x676

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

أخبار متعلقة
5085f8b2-68a6-4fef-b23b-d96253dad201_16x9_1200x676

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا بسبب الغزو الروسي

1111111-2

ما هي خيارات أوروبا حال تعطل إمدادات الغاز الروسي؟

6214a7bf42360475cb3444a8

أسعار الغاز في أوروبا تحلق على خلفية أحداث أوكرانيا

نورد-ستريم-2

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

928f9f5c-3149-4297-b9d0-7ce3133857f4_16x9_1200x676

أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

60-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا