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أسهم أوروبا تسجل أول مكاسب منذ 5 أسابيع وسط أداء متقلب

السبت، 14-05-2022 10:18 ص

أسهم أوروبا تسجل أول مكاسب منذ 5 أسابيع وسط أداء متقلب

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الوكيل الاخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة، وسجلت أول مكاسب أسبوعية منذ 5 أسابيع، مع هيمنة موجة من اقتناص الصفقات بعد مخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1% وقادت قطاعات السفر والترفيه والبنوك الصعود.

واتسمت الأسواق العالمية، خاصة سوق الأسهم الأميركية، بتداولات شديدة التقلب هذا الأسبوع مع خشية المستثمرين من أن تدفع الظروف المالية المشددة واستعداد المركزي الأميركي لسلسة من عمليات رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، الاقتصاد إلى الركود، وفق رويترز.

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