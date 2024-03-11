أسهم أوروبا تنخفض قبل بيانات اقتصادية مهمة

الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية جلسة بداية الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض بعد عمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية، في حين ظل المتعاملون الحذرون في حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 %، حيث من المتوقع أن يتجه صوب أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر إذا استمر التراجع.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر فبراير غدا الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير في منطقة اليورو، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.