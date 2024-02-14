الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في خفض أسعار الفائدة.

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وتجاوز الدولار مستوى 150 يناً للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، مما دفع كبير مسؤولي العملة اليابانية إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين السريعة وشديدة الخطورة.



ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف عند 4.332% اليوم الأربعاء.

