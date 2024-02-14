الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد.. شوارع رفح مزدحمة رغم التهديدات الإسرائيلية باجتياحها

إصابة فلسطينيين في بيت أمر قرب الخليل

إسبانيا وأيرلندا تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اذاعة الجيش الاسرائيلي : ادارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح

فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة

فيديو - الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي

عباس يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع وقوع نكبة أخرى

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

الأربعاء، 14-02-2024 01:29 م

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

010

الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في خفض أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وتجاوز الدولار مستوى 150 يناً للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، مما دفع كبير مسؤولي العملة اليابانية إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين السريعة وشديدة الخطورة.


ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف عند 4.332% اليوم الأربعاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
372639_5_1702123687

فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

federal_reserve_800x533_L_1411971132

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

000

شل: الطلب العالمي على الغاز المسال سيقفز بـ 50% بحلول 2040

010010

ارتفاع القيمة السوقية لعملة البتكوين لتتجاوز حاجز التريليون دولار

23

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

main_image63690bf3f04dc

الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لتعليم أطفال في الأردن

أخبار متعلقة
LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

55555

استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

LYNXMPECAM0ZH_M

الدولار يصعد قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

turkish_lira_2_800x533_L_1412521331

الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة

371886-1839484819

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار