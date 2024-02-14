الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد.. شوارع رفح مزدحمة رغم التهديدات الإسرائيلية باجتياحها

إصابة فلسطينيين في بيت أمر قرب الخليل

إسبانيا وأيرلندا تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اذاعة الجيش الاسرائيلي : ادارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح

فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة

فيديو - الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي

عباس يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع وقوع نكبة أخرى

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

الأربعاء، 14-02-2024 02:38 م

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

federal_reserve_800x533_L_1411971132

الوكيل الإخباري - تراجع المتداولون عن رهاناتهم على أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من آذار إلى تموز بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة كان أقوى من المتوقع.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في جميع المجالات خلال كانون الثاني على أساس شهري وسنوي، وارتفعت المقاييس الأساسية التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة بأكثر من المتوقع.


وأدت هذه الأرقام إلى تقليل الفرص الضئيلة بالفعل بأن يبدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريبا، بل إنها تهدد بإعادة إشعال المحادثات بشأن استئناف رفع أسعار الفائدة.


 وأكد صناع السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي مرارًا وتكرارًا على أنهم يريدون رؤية تراجع واسع لضغوط الأسعار قبل خفض أسعار الفائدة.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 525 نقطة أو 1.4 %، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة، حيث أثارت بيانات التضخم المخاوف بشأن حدوث سيناريو أسعار الفائدة عالية لفترة أطول.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
372639_5_1702123687

فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

000

شل: الطلب العالمي على الغاز المسال سيقفز بـ 50% بحلول 2040

010

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

010010

ارتفاع القيمة السوقية لعملة البتكوين لتتجاوز حاجز التريليون دولار

23

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

main_image63690bf3f04dc

الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لتعليم أطفال في الأردن

أخبار متعلقة
010

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

501282

أزمة البحر الأحمر تضغط على البنوك المركزية في أوروبا

001010010

التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

120232811444199935876

تصريح هام من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة