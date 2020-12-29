أسهم العقارات ترفع دبي مع صعود أغلب بورصات الخليج الرئيسة

الوكيل الاخباري- ارتفعت أغلب بورصات الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وجاء الأداء الأفضل لمؤشر دبي بدعم من أسهم العقارات.

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وللمرة الثالثة في أربع جلسات، ارتفع النفط اليوم على خلفية توقعات بزيادة الطلب على الوقود وسط تنبؤات بزيادة الولايات المتحدة حجم مدفوعات مساعداتها بشأن الجائحة واتفاق نهائي مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه تحقيق الاستقرار على صعيد التجارة بين أوروبا وبريطانيا.



وزارد مؤشر دبي 0.8%، إذ قفز سهم داماك العقارية 7.5% وزاد سهم إعمار العقارية 1.4%.









