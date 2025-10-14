ارتفاع أسعار النفط عالميا

06:51 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع ظهور مؤشرات أولية على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز التفاؤل في الأسواق وخفف المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.





وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير.



وأضاف أن اتصالات مكثفة أجريت بين الجانبين مطلع هذا الأسبوع وتوقع عقد المزيد من الاجتماعات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.28% إلى 63.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.27% إلى 59.65 دولار للبرميل.



وعادة ما تدعم احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أسواق النفط، إذ يتوقع المستثمرون نموا عالميا أقوى وزيادة الطلب على الوقود.



لكن المعنويات تأثرت بضوابط التصدير التي فرضتها بكين على المواد الأرضية النادرة وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية ووضع قيود على تصدير البرمجيات بدءا من أول تشرين الثاني.



وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولامست أدنى مستوياتها منذ أيار.