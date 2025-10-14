الأسواق الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف تجارية

11:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749832 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع سهم ميشلان إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بعدما خفضت شركة الإطارات الفرنسية توقعاتها السنوية. اضافة اعلان





وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش ليسجل أدنى مستوى له في نحو أسبوعين بعد انتعاش قصير له الاثنين.



وشهدت الأسهم العالمية تراجعا حادا يوم الجمعة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية ردا على قيود بكين المفروضة على تصدير المعادن النادرة.



ورغم أن ترامب اعتمد نبرة أكثر تصالحية خلال مطلع الأسبوع، بدأت الدولتان الثلاثاء بفرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب الأعياد إلى النفط الخام.



وسجل قطاع التعدين أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية حيث انخفض اثنين بالمئة.



وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.5%، وهوى سهم ميشلان 9.3% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى ظروف عمل أصعب من المتوقع في السوق الأميركية الشمالية، مما أدى إلى تراجع أحجام المبيعات وانكماش الهوامش الربحية.



وانخفض سهم شركة كونتيننتال الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات 3.7%، وتراجع سهم شركة بيريللي الإيطالية لتصنيع الإطارات 2.1%.