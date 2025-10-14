الثلاثاء 2025-10-14 12:41 م
 

الأسواق الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف تجارية

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع سهم ميشلان إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بعدما خفضت شركة الإطارات الفرنسية توقعاتها السنوية.اضافة اعلان


وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش ليسجل أدنى مستوى له في نحو أسبوعين بعد انتعاش قصير له الاثنين.

وشهدت الأسهم العالمية تراجعا حادا يوم الجمعة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية ردا على قيود بكين المفروضة على تصدير المعادن النادرة.

ورغم أن ترامب اعتمد نبرة أكثر تصالحية خلال مطلع الأسبوع، بدأت الدولتان الثلاثاء بفرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب الأعياد إلى النفط الخام.

وسجل قطاع التعدين أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية حيث انخفض اثنين بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.5%، وهوى سهم ميشلان 9.3% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى ظروف عمل أصعب من المتوقع في السوق الأميركية الشمالية، مما أدى إلى تراجع أحجام المبيعات وانكماش الهوامش الربحية.

وانخفض سهم شركة كونتيننتال الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات 3.7%، وتراجع سهم شركة بيريللي الإيطالية لتصنيع الإطارات 2.1%.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

656

فيديو الوكيل آراء المواطنين حول مخالفة استعمال شاشة تلفزيونية أثناء القيادة

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

طه المغاريز العبادي

أخبار محلية القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز

الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

فلسطين الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

ؤيؤيق

فن ومشاهير سيف نبيل يعلّق على نجاته من الحريق خلال حفله في بيروت

ل

فن ومشاهير وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: سأقرر ما أراه صائبا لمستقبل الفلسطينيين



 
 



الأكثر مشاهدة