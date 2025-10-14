الأربعاء 2025-10-15 12:36 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ن
أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:48 م

الوكيل الإخباري- ارتفع، اليوم الثلاثاء، مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية، 202 نقطة، ليصل إلى 46270 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليتراجع الى 22521 نقطة فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فقط 10 نقاط ليصل الى 6644 نقطة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولار تقريبا، ليصل الى 58.43 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

حماس نفذت إعدامات ميدانية في قطاع غزة

فلسطين عاجل الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة

ت

طب وصحة ما هو "سكري النوع الخامس" الذي يصيب 25 مليون شخص حول العالم؟

مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

عربي ودولي مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

ل

عربي ودولي ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا

ارشيفية

فلسطين مستوطن يحتجز 4 فلسطينيين غرب رام الله

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

أخبار محلية بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

ل

طب وصحة أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن



 
 



الأكثر مشاهدة