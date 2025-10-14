ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع، اليوم الثلاثاء، مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية، 202 نقطة، ليصل إلى 46270 نقطة.

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليتراجع الى 22521 نقطة فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فقط 10 نقاط ليصل الى 6644 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولار تقريبا، ليصل الى 58.43 دولار للبرميل الواحد.