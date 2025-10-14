ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليتراجع الى 22521 نقطة فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فقط 10 نقاط ليصل الى 6644 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بقيمة دولار تقريبا، ليصل الى 58.43 دولار للبرميل الواحد.
