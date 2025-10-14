وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لمعروض النفط العالمي في 2025 بعد زيادات أوبك+

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري "سيظل استخدام النفط يتعرض لضغوط خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، مما يقود لتوقعات بنمو سنوي بنحو 700 ألف برميل يوميا في كلا العامين".
وأوضحت أن "هذا أقل بكثير من المعدل التاريخي".
