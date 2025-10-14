الثلاثاء 2025-10-14 02:29 م
 

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لمعروض النفط العالمي في 2025 بعد زيادات أوبك+

مضخة في بئر النفط
مضخة في بئر النفط
 
الثلاثاء، 14-10-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-   رفعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط هذا العام بعدما قرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب وأرجعت هذا لتزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري "سيظل استخدام النفط يتعرض لضغوط خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، مما يقود لتوقعات بنمو سنوي بنحو 700 ألف برميل يوميا في كلا العامين".

وأوضحت أن "هذا أقل بكثير من المعدل التاريخي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ير

تكنولوجيا ترند يتصدر السوشال ميديا.. ميزة Memories بين السحب والدفع ماذا يحدث حقا؟

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي إيطاليا

ل

تكنولوجيا توقف تحديثات الأمان لويندوز 10.. هل جهازك بخطر؟

اليونيسيف: يجب إيواء أطفال غزة في خيام وتوفير الأغطية لهم

فلسطين اليونيسيف: يجب إيواء أطفال غزة في خيام وتوفير الأغطية لهم

ب

تكنولوجيا نقرت على رابط خبيث؟ 5 خطوات تحميك فورًا

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة

بلا

تكنولوجيا أبل تبدأ قريبا استقبال الطلب المُسبق على جهاز "آيفون إير" في الصين

شيكات

اقتصاد محلي توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة