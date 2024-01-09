أغنى امرأة في بريطانيا راتبها يتخطى راتب رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري - من مركز التعدين السابق في الشمال الصناعي في إنجلترا، تعمل أغنى امرأة في بريطانيا، دينيس كوتس، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة "Bet365".

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ووفقاً لأحدث حسابات كوتس، فقد حصلت على راتب ضخم وصل الى 220.6 مليون جنيه إسترليني مقابل عملها في عام 2023، وهو راتب يتخطى راتب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك الذي حصل على اقل من 200 ألف جنيه إسترليني.



وحصلت على هذا الراتب، على الرغم من أن قسم الرياضة والألعاب الرئيسي للشركة يعاني من خسارة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن على الرغم من الخسائر، فإن مكافأة "كوتس" عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.

