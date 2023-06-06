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الثلاثاء، 06-06-2023 03:06 م

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

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الوكيل الإخباري - اعتادت النساء من الصين وهونغ كونغ على الهيمنة على قائمة أغنى المليارديرات العصاميات، ولكن مع الاضطراب في السوق الصينية في العديد من المجالات، عادت النساء العصاميات من أوروبا والولايات المتحدة إلى قائمة الإناث اللاتي بنوا ثرواتهن بأنفسهن.

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واعتباراً من 2 يونيو، كانت رافاييلا أبونتي ديامانت السويسرية أغناهم، حيث أسست شركة الشحن "MSC" مع زوجها في عام 1970 ويمتلك كلاهما حصة 50% فيها، ومنحت أعمالهم المتوسعة شركة "ديامانت" صافي ثروة تزيد عن 28 مليار دولار. 


بينما كانت أغنى أميركية - وثاني أغنى امرأة عصامية في العالم - هي ديان هندريكس من مورِّد البناء "ABC Supply"، إذ شاركت في تأسيس الشركة مع زوجها ومنذ وفاته في عام 2007 أصبحت الرئيس التنفيذي، والثالثة على القائمة هي أميركية أخرى، "جودي لوف"، من شركة "لوف ترافيل ستوبس آند كونتري ستوبس"، والتي تشرف بعد وفاة زوجها في مارس على إمبراطوريتها من محطات الوقود والمتاجر. 


وتأتي "تاتيانا باكالتشوك" الروسية، التي أسست متاجر التجارة الإلكترونية "Wildberries" في عام 2004، في المرتبة الرابعة.


ومن بين النساء الصينيات اللائي استطعن الدفاع عن مكانتهن بين أغنى العالم، "وو ياغون"، مؤسسة "Longfor Properties"، وخامس أغنى امرأة عصامية في العالم، وصاحبة المرتبة 236 بين أغنى المليارديرات على الإطلاق، انتقلت إلى أسفل القائمة حيث انخفضت قيمة شركتها في انهيار العقارات الصينية، مما أدى في النهاية إلى تنحيها عن منصبها كرئيس في أكتوبر 2022.


وفي الولايات المتحدة والصين على حد سواء، من المرجح أن تشارك النساء العصاميات في تأسيس شركة مع أزواجهن أو أحد الأقارب الذكور أو المرشد الذكر
وجمعت ميغ ويتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Ebay"، و"Hewlett-Packard"، و"Quibi" والسفيرة الحالية للولايات المتحدة في كينيا، ثروة قدرها 3 مليارات دولار وهذا يجعلها في المرتبة الـ 11 في قائمة أغنى نساء أميركا العصاميين.


بينما كانت "تشو كونفي"، سادس أغنى النساء العصاميات في العالم، والتي ولدت في مقاطعة هونان الصينية وأسست شركة "Lens Technologies" المصنعة للشاشات التي تعمل باللمس في الأيام الأولى لانتقال الهاتف الذكي وشاشات مزودة لأول "آيفون".

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