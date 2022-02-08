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الثلاثاء، 08-02-2022 12:30 م

أكثر من 350 الف شاحنة محملة بالبضائع دخلت الأردن في 2021

معبر طريبيل- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد الشاحنات التي دخلت الحدود العام الماضي بلغت 350.660 ألف شاحنة محملة بمختلف البضائع.

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وسجلت دائرة الجمارك دخول قرابة 260.649 ألف مركبة صغيرة عبر الحدود في 2021، حسب البيانات.


كما بلغ عدد بيانات الترانزيت 198.339 ألف بيان أنجزت العام الماضي، وعدد البيانات الجمركية 804.136 بيانا وعدد المستوردين والمصدرين المعتمدين 59.318 ألف مستورد.

 

و ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر 2021 بنسبة 29.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وفقا لدائرة الاحصاءات.

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