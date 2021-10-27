الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العريقات والمحاميد وملحم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

لجنة المرأة في الأعيان تزور مدينة العقبة

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

اللجنة القانونية النيابية تلتقي أحزابا أردنية

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

الأربعاء، 27-10-2021 03:12 م

ألمانيا تخصص 483.7 مليون يورو كمساعدات جديدة للأردن

وزارة التخطيط


الوكيل الإخباري- اختتمت الاربعاء، المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عُقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن الجانب الأردني، وترأس الاجتماع عن الجانب الألماني ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

اضافة اعلان


وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان صحفي الاربعاء إنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية- الأردنية لهذا العام والذي تضمن تخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للأردن من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.


وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص مبلغ (344.37) مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ (300) مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ (44.37) مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة (36.6) مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة (102.72) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية  للأزمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين.


وأشاد الوزير الشريدة بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا الهادفة إلى خدمة مصالح الطرفين الصديقين برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، وأن ألمانيا تعتبر من شركاء الأردن التنمويين ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1635336205262

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

6179350742360429d4496f64

شولتز: ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة

image-1280x720

عملة البيتكوين تفقد أكثر من 13%

6178fc7342360446533d3dc0

اليابان: أسعار البنزين تبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

1020212393751955383770

أسعار الذهب الاربعاء 27/ 10/ 2021

أخبار متعلقة
1_صورة_وزارة_التخطيط_والتعاون_الدولي-4

وزارة التخطيط: الولايات المتحدة هي المانح الأول لخطة الاستجابة للأزمة السورية