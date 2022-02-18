حزمة استثمارية أوروبية في أفريقيا تصل إلى 150 مليار يورو

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حزمة استثمارية لا تقل عن 150 مليار يورو، ستدعم الطموحات المشتركة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي.

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وأشارت رئيس الجهاز التنفيذي الاوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، إلى أن الحزمة تتألف من ركيزة مخصصة للاستثمارات للتحول الرقمي والأخضر والنمو المستدام، والثانية للصحة، والثالثة لقطاع التعليم.



وحسب الإعلان الختامي للقمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الذي نقلته وكالة آكي، ترتكز هذه الحزمة على موارد مالية عامة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتعبئة الأدوات المالية المبتكرة.



ويعتبر هذا الالتزام جزءًا من مبادرة البوابة العالمية الأوروبية، التي توصف بأنها الرد الأوروبي على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

بترا