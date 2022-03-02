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الأربعاء، 02-03-2022 12:03 م

ألمانيا: مستعدون للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا

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الوكيل الاخباري- قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن‭‭ ‬‬ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا، بحسب وكالة ”رويترز“.

وردا على سؤال من إذاعة دويتشلاندفونك عما ستفعله الحكومة إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز، قال هابيك: ”نحن مستعدون لذلك. أستطيع أن‭‭ ‬‬أؤكد أن لدينا ما يكفي تماما بالنسبة للشتاء الحالي والصيف“.


 
وأضاف ”فيما يتعلق بالشتاء المقبل فسوف نتخذ المزيد من الإجراءات“، مشيرا إلى تشريع جديد مزمع بخصوص تخزين الغاز بكامل السعة المتاحة من أجل فصل الشتاء.

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ارم

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