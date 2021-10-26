أمريكا تستحوذ على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية

الوكيل الإخباري– استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية، على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية.



اضافة اعلان



ووفق الأرقام الرسمية فقد ارتفعت صادرات الأردن من الملابس بمقدار 89.9 مليون دينار في تموز الماضي، لتصل إلى 753.9 مليون دينار خلال 7 أشهر من العام 2021.



وارتفعت صادرات الأردن من الفواكه والمكسرات بمقدار 53.6 مليون دينار، بنسبة وصلت 85.6% لتصل الى 116.2 مليون دينار.



وقد استحوذت أسواق السعودية والعراق والكويت والإمارات على ما نسبته 73.3% من إجمالي صادرات الأردن من الفواكه والمكسرات .



أما بشأن صادرات الأدوية الأردنية، فقد ارتفعت بمقدار 6.9%، لتصل إلى 238.8 مليون دينار في 7 أشهر.



واستحوذت كل من السعودية والعراق والجزائر والإمارات على 59.3% من إجمالي صادرات المملكة من الأدوية المحلية.