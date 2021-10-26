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الثلاثاء، 26-10-2021 09:28 ص

أمريكا تستحوذ على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية

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الوكيل الإخباري– استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية، على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية.

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ووفق الأرقام الرسمية فقد ارتفعت صادرات الأردن من الملابس بمقدار 89.9 مليون دينار في تموز الماضي، لتصل إلى 753.9 مليون دينار خلال 7 أشهر من العام 2021.


وارتفعت صادرات الأردن من الفواكه والمكسرات بمقدار 53.6 مليون دينار، بنسبة وصلت 85.6% لتصل الى 116.2 مليون دينار.


وقد استحوذت أسواق السعودية والعراق والكويت والإمارات على ما نسبته 73.3% من إجمالي صادرات الأردن من الفواكه والمكسرات .


أما بشأن صادرات الأدوية الأردنية، فقد ارتفعت بمقدار 6.9%، لتصل إلى 238.8 مليون دينار في 7 أشهر.


واستحوذت كل من السعودية والعراق والجزائر والإمارات على 59.3% من إجمالي صادرات المملكة من الأدوية المحلية.

 

 




 

 


 

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