أميركا تفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لتعدين الذهب

الوكيل الإخباري -
فرضت أميركا عقوبات جديدة استهدفت أكبر شركات تعدين الذهب في روسيا وذلك ضمن محاولاتها لتضييق الخناق على قطاع المعادن والتعدين الروسي.اضافة اعلان
وبحسب بيان من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا وهي "بوليوس"، وكذلك شركة "بولي ميتال" الوحدة الروسية التابعة لشركة "بولي ميتال إنترناشيونال".
العقوبات شملت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بوليوس، إليكسي فوستوكوف، وبعض كبار المديرين الآخرين، والرئيس التنفيذي السابق بافيل غراتشيف.
وكانت المملكة المتحدة وأستراليا، أعلنتا في وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات على شركة "بوليوس". سكاي نيوز