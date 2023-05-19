السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

فيسبوك توضح بشان خطأ فني حول ارسال طلبات الصداقة بشكل عشوائي

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا في قمة جدة كان ضروريا

حقيقة تعرّض باسم ياخور للضرب من قبل شخص مجهول

القومي للبحوث الفلكية يُحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى

العضايلة: قمة جدة قمة التوافقات على كل القرارات

الملك يعود إلى أرض الوطن

مفتي عام المملكة: يوم الأحد غرة شهر ذي القعدة

رسالة من عوجان بعد إعفائه من رئاسة جامعة مؤتة

توقف مفاوضات سقف الدين تدفع النفط للتراجع

 
الجمعة، 19-05-2023 11:24 م

أميركا تفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لتعدين الذهب

55b908c3c46188e1598b4582


الوكيل الإخباري - فرضت أميركا عقوبات جديدة استهدفت أكبر شركات تعدين الذهب في روسيا وذلك ضمن محاولاتها لتضييق الخناق على قطاع المعادن والتعدين الروسي.اضافة اعلان


وبحسب بيان من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا وهي "بوليوس"، وكذلك شركة "بولي ميتال" الوحدة الروسية التابعة لشركة "بولي ميتال إنترناشيونال".

العقوبات شملت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بوليوس، إليكسي فوستوكوف، وبعض كبار المديرين الآخرين، والرئيس التنفيذي السابق بافيل غراتشيف.

وكانت المملكة المتحدة وأستراليا، أعلنتا في وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات على شركة "بوليوس". سكاي نيوز 

إقرأ ايضا
474774

بنك يوزع مئات ملايين الدولارات على عملائه في بريطانيا

45

توقف مفاوضات سقف الدين تدفع النفط للتراجع

1048204425_0_64_2730_1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607

الفيدرالي الامريكي : لا يجب أن نرفع الفائدة أكثر لمحاربة التضخم

646755974236041948279384

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر

تنزيل (1)

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

5202318174759699120565

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

أخبار متعلقة
2183871-1149160674

تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شهرين

6464ca374c59b752fc10d5cc

الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم ودولة عربية من أبرز أسواقها

0654bb5f-حبوب-1

آخر سفينة حبوب تغادر أوكرانيا وانسحاب روسي مُحتمل من اتفاق البحر الأسود

488426-1052725642

تباطؤ التضخم السنوي في أميركا إلى 4.9% خلال أبريل

2177571-240917457

الصين: سنرد على أي عقوبات غربية ضد شركاتنا

21

قفزة كبيرة في صادرات الصين إلى روسيا