قفزة كبيرة في صادرات الصين إلى روسيا

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واصلت صادرات الصين إلى روسيا ارتفاعها بقوة في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة الثلاثاء، أن الصادرات الصينية إلى روسيا قفزت بنسبة 153.1 % في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4 % بعد تسجيل نمو قدره 19.8 % في أول شهرين من العام.وزادت الواردات من روسيا 8.06 بالمئة فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3 % في يناير وفبراير و40.05 % في مارس.