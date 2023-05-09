الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول آلية دفع رسوم الخدمات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق سند

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 768 دولاراً

صرف رواتب معلمي الإضافي (الأردنيين) الأسبوع القادم

الجامعة الهاشمية تنعى الدكتور الفريجات

التربية: تحويل رواتب الإضافي السوريين والمخيمات للبنوك الأربعاء

شكاوى مواطنين من عدم إلتزام مطاعم شعبية بالأسعار

أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية 45%

توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة

تركيا تعلن عن إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا

الصرافين: توقع ارتفاع نسبة حوالات المغتربين الأردنيين من 5 -15% الصيف الحالي

 
الثلاثاء، 09-05-2023 02:56 م

قفزة كبيرة في صادرات الصين إلى روسيا

21


الوكيل الإخباري  - واصلت صادرات الصين إلى روسيا ارتفاعها بقوة في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة الثلاثاء، أن الصادرات الصينية إلى روسيا قفزت بنسبة 153.1 % في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4 % بعد تسجيل نمو قدره 19.8 % في أول شهرين من العام.

وزادت الواردات من روسيا 8.06 بالمئة فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3 % في يناير وفبراير و40.05 % في مارس.

إقرأ ايضا
Untitled-1-53

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 768 دولاراً

62959487_101

المستشار الألماني يدعو إلى إصلاح وتوسيع الاتحاد الأوروبي

1683629164820

استقرار الدولار مدعوما بمؤشرات إيجابية لأوضاع الائتمان بأميركا

2177491-1966932416

وارن بافيت: الإنفاق المفرط للمستهلكين بعد الجائحة انتهى

2177481-2095238633

الحكومة الأمريكية تبدأ التخلف عن سداد الديون من حزيران حتى آب

52

119.5 مليار ريال أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول

أخبار متعلقة
wealthiest_cities_2023_header_banner_1000

تعرّف على أغنى 10 مدن في العالم لعام 2023 - أسماء

L8P6o

تعافي إنتاج شركات الذهب في الصين إلى مستويات ما قبل الوباء

25

إيطاليا: لا نتوقع صدمات كبيرة بأسعار الطاقة في 2023

6991399211656795885

مصر تدرس استيراد القمح بالروبية واليوان والتخلي عن الدولار

1014198679_0_264_4256_2567_1000x541_80_0_0_6d644cf9b93ce899212f11c0013d5f0b

روسيا تتوقف عن نشر إحصائيات النفط والغاز حتى أبريل 2024

electric-vehicle-charging-vs-gasoline-e14845903383471

الطاقة الدولية: نمو كبير بسوق السيارات الكهربائية في 2023