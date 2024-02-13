أمين عام أوبك: سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما.

اضافة اعلان



وأضاف الغيص، أنه يرى اقتصادا عالميا قويا هذا العام ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلب.



وبين أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي عدم تأويل القرار السعودي تأجيل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على أنه يعني أن هناك وجهة نظر بأن الطلب في تراجع.



وقال الغيص لرويترز في مقابلة بدبي على هامش القمة العالمية للحكومات "بادئ ذي بدء، أريد أن أوضح أنني لا أستطيع التعليق على قرار سعودي... لكن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساء تفسيره على أنه وجهة نظر مفادها أن الطلب يتراجع".