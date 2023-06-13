أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023

الوكيل الإخباري - أبقت منظمة "أوبك"، في تقريرها اليوم على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري لتبقى عند 2.3 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الرابع على التوالي.



كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 عند 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة.

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وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في ايار ليصل إلى 28.06 مليون برميل يوميا مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية.



وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، معوضة مقياسا من الخسائر الحادة من الجلسة السابقة، على الرغم من الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية القادمة واختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وتكبدت أسواق الخام أسوأ خسائرها فيما يقرب من أسبوعين، حيث أدت المخاوف من تباطؤ الطلب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة محتملة في الإمدادات التي تحركها إيران إلى إعاقة احتمالية تشديد الإنتاج بعد خفض الإنتاج من الجانب السعودي الأسبوع الماضي.

