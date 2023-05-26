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الجمعة، 26-05-2023 11:17 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة الجمعة، فيما تترقب الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها.

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بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 71.53 دولار للبرميل.


ويتجه الخام الأميركي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة، في حين يتحرك خام برنت صوب خسارة أسبوعية طفيفة بـ 0.03 بالمئة.


وسجل الخامان تراجعا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس، بعدما نقلت وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك+ خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو.


وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مبررة اقتصاديا"، مما يشير أيضا إلى أنه قد لا يحدث تغيير على الفور في سياسة الإنتاج الخاصة بالتحالف.


من ناحية أخرى، شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الأسبوع، على أن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل، بغض النظر عن أي انتقادات.


وأضاف الوزير خلال كلمة على هامش منتدى قطر الاقتصادي أن "أوبك+" لديها 3 أهداف وهي "اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل"، بحسب تعبيره.
وقال إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، موضحا: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا".

 

سكاي نيوز


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