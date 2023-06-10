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السبت، 10-06-2023 02:23 م

النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في تعاملات جلسة أمس الجمعة لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5%، عند التسوية إلى 74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 1.6%، إلى 70.17 دولار للبرميل.

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وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات في تعاملات الخميس بعدما أشار تقرير إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض، وفق ما نقلته "رويترز".

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

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