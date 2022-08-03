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الأربعاء، 03-08-2022 03:51 م

أوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا

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الوكيل الإخباري - قال مصدر من أوبك+ إن المجموعة وافقت على زيادة أهداف إنتاج النفط لشهر أيلول بواقع 100 ألف برميل يوميا.

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وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف الأربعاء لتعويض خسائرها في وقت سابق، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ المنتجة للخام على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مما يبدد آمال الولايات المتحدة في زيادة كبيرة في المعروض.


وزادت عقود خام برنت الآجلة 78 سنتا أو 0.8% إلى 101.32 دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1% إلى 95.36 دولار للبرميل.


وأظهرت وثيقة أن وزراء أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، يتجهون للاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج، تعادل نحو 0.1% فقط من الطلب العالمي على النفط.





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