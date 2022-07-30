ارتفاع سعر خام برنت 6.6% في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل في جلسة الجمعة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل، وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريباً.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.87 دولار، أي 2.7%، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل، لتصل الارتفاعات الشهرية إلى 0.9%، فيما سجلت الزيادة الأسبوعية 6.6%.



وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم تشرين الأول 2.14 دولار، أي 2.1%، عند 103.97 دولار، وفق رويترز.



بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار، أي 2.3%، ليبلغ 98.62 دولار، بزيادة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، مقابل خسارة شهرية بنسبة أكثر من 6% في شهر يوليو.

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ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى أوبك+ قفزت إلى 320% في يونيو من 256% في مايو 220% في نيسان.

