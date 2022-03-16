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الأربعاء، 16-03-2022 01:18 م

أوبك تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال 2022

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الوكيل الاخباري- توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الصادر أمس الثلاثاء، أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارات في عام 2022، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأوضحت "أوبك" في تقريرها قائلة: "أدى تحسن قطاع السياحة وزيادة الدعم الحكومي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى دعم قوي للأنشطة الاقتصادية الخاصة غير النفطية".

وأضاف التقرير: "ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي من 54.1 في شهر يناير إلى 54.8 في فبراير الماضي".

كما أشار إلى "نمو ناتج القطاع الخاص بقوة وسط انتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر".

 

روسيا اليوم

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