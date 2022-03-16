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الأربعاء، 16-03-2022 09:22 ص

أوبك: الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات حرب أوكرانيا والتضخم

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الوكيل الاخباري- قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الهجوم غزو الروسي على أوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، مما يزيد احتمال خفض توقعاتها لطلب قوي هذا العام.

وقفزت أسعار النفط فوق 139 دولارا للبرميل هذا الشهر، لتصل إلى مستويات ذروة لم تشهدها منذ عام 2008، مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا وتعطيل مبيعات النفط من روسيا، مما ساعد في إذكاء التضخم الذي كان يرتفع بالفعل.

وفي تقرير شهري، تمسكت أوبك برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها.

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