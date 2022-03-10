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الخميس، 10-03-2022 09:12 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - تعافت أسعار النفط يوم الخميس بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك+ لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا، بعد ساعات من تصريح لسفيرها في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة أكبر.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.90% عند 110.23 دولار للبرميل الساعة 110.77 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.17% لتصل إلى 114.66 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط العالمية أمس أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 17% خلال الجلسة قبل أن تنخفض 16.84 دولار أي ما يوازي 13.2% لتبلغ عند التسوية 111.14 دولار للبرميل وهو أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 21 أبريل/ نيسان 2020. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 15.44 دولار أو 12.5% عند 108.70 دولار للبرميل، وهو أسوأ يوم لها أيضا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

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