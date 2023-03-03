الجمعة 03-03-2023
الوكيل الاخباري

إصابتان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

السعودية تصدر تعليمات صارمة بشأن الإفطار في المساجد خلال رمضان

النفط مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

إغلاقات و تحويلات مرورية على طريق الصفاوي غداً

انخفاض أسعار الزيوت والألبان واللحوم الشهر الماضي عالميا

تشييع جثمان الطفل محمد سليم إلى مثواه الأخير في قلقيلية

بيان جديد صادر عن تطبيق تيك توك

إصابات بالاختناق خلال اقتحام المستوطنين نبع قريوت جنوب نابلس

 
الجمعة، 03-03-2023 12:47 م

أوكرانيا.. ارتفاع سعر البصل 3 مرات

6401bd094c59b72bb963d38d


الوكيل الإخباري- أفاد الخبير الاقتصادي مكسيم غوبكا، اليوم الجمعة، بأن سعر البصل ارتفع في أوكرانيا على مدار العام بنحو ثلاث مرات، وسط توقعات بصعود سعر المنتج بنسبة 30% أخرى في المستقبل القريب.

ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية فإن سعر كيلوغرام البصل يبلغ اليوم 52 هريفنيا (1.4 دولار)، بينما كان يمكن شراؤه في مارس من العام الماضي بـ16.75 هريفنيا (45 سنتا).

وقال غوبكا لقناة "رادا" التلفزيونية: "أسعار البصل سترتفع وسيستمر هذا الاتجاه حتى مايو المقبل. الاستيراد نما خلال الشهرين الماضيين بواقع 2.5 مرة، لذلك نتوقع نموا آخر بنسبة 30% لهذا المنتج".  

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمعية الخبازين لعموم أوكرانيا يوري دودشينكو زيادة أسعار الخبز بنسبة 10% في البلاد.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
است

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

نفط٢

النفط مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

زيت

انخفاض أسعار الزيوت والألبان واللحوم الشهر الماضي عالميا

c9862cff19

الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

32023293834799633283

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

2440b4e5-image-7

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
نفط4

أسعار النفط تتراجع عالميا اليوم

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز. (1)

توقعاتها ان يصل سعر الذهب عالمياً إلى 2000 دولار والحرب على الدولار قوية

252

بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ500 مليون دولار

5487

ألمانيا تفرض عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.7 مليار دولار

2210

أميركا تخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط

نفط2

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم