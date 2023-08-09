أوكرانيا تبحث عن مخطط بديل لتصدير الحبوب

الوكيل الإخباري - قالت هيئة الموانئ الأوكرانية، الثلاثاء، إن كييف بدأت العمل على مخطط بديل لتصدير الحبوب من خلال تنظيمها ما تعرف بعمليات الشحن العابر بالقرب من مصب نهر الدانوب.

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ويتيح الشحن العابر نقل البضائع من سفينة إلى أخرى وهما في وضع الرسو بدلا من شحنها من رصيف الميناء.



ورغم أن أوكرانيا تستهلك نحو 17 مليون طن فقط في الموسم وتصدّر الباقي للخارج، فإن الحصار المفروض على موانئها البحرية الرئيسية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 أثر على قدرتها التصديرية.



وقالت هيئة الموانئ الأوكرانية على فيسبوك إن الحكومة وافقت على قرار بتوسيع حدود ميناء أوكراني واقع على نهر الدانوب.











