أسعار القمح عالمياً ترتفع 4 %

الوكيل الإخباري - قفزت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة 4% مع تجدد قلق التجار إزاء تضرر الإمدادات العالمية من فقد السوق أحد أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية في العالم هي أوكرانيا.

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وفي سياق ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية.



وسمح الاتفاق الذي أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي متهمة الغرب بعرقلة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.



وقال الكرملين في بيان حول اتصال بوتين بأردوغان :"تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في اتفاق الحبوب، يفقد تمديده الإضافي أي معنى".