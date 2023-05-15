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الإثنين، 15-05-2023 04:25 م

أوكرانيا: لا خطط للتحدث عن اتفاق البحر الأسود هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأوكرانية، الاثنين، إن أوكرانيا لا تستبعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 مايو، عندما تنتهي فترة سريانه، مضيفة أنه ليست هناك خطط لإجراء مفاوضات إضافية بشأنه هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وقالت المسؤولة، أولها تروفيمتسيفا، في إفادة صحفية إن أوكرانيا تتلقى إشارات متضاربة حول مستقبل الاتفاق الذي جرى مناقشة تمديده خلال محادثات في تركيا الأسبوع الماضي.

وحوصرت الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال العام الماضي، ولكن سُمح بالوصول إلى ثلاثة منها في يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا. ( سكاي نيوز )

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