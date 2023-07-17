إصداران جديدان من سندات الخزينة بقيمة 275 مليون دينار

الوكيل الإخباري - قالت بورصة عمّان، إنه سيتم إدراج الإصدارين التاسع والعاشر من سندات الخزينة لعام 2023 اعتبارا من اليوم الاثنين.

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وبحسب تعميم صادر عن البورصة فإن قيمة الإصدار التاسع من سندات الخزينة 75 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون في 4/6/2033، فيما ستكون قيمة الإصدار العاشر من سندات الخزينة 200 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون في 11/6/2030.



وتعتبر السندات بشكل عام عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة تلجأ لها الحكومات والشركات للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

