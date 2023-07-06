الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 05:40 م

بتكوين تتخطى حاجز 31500 دولار

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الوكيل الاخباري - اخترقت "بتكوين" مستوً مرتفعاً جديداً، بعدما سعت نخبة من أكبر شركات التمويل التقليدي للحصول على ترخيص لإطلاق صناديق فورية متداولة في البورصة للعملة المشفرة في الولايات المتحدة، ما أطلق شرارة تفاؤلية حول الأصول الرقمية المرشحة لتعزيز جاذبيتها في السوق الأوسع نطاقاً.

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ووفقال لبلومبرغ، صعدت أكبر عملة مشفرة بنسبة 3.4% إلى 31504 دولاراً يوم الخميس، وهو أعلى مستوى تبلغه منذ الثامن من يونيو 2022.

 

كما ارتفعت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 90% منذ بداية هذا العام، مع اقتناصها مكاسب في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من توقعات إصدار تراخيص لصناديق تداول الأصول المشفرة في البورصات الأميركية في نهاية المطاف.


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