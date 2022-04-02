السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 10:26 ص

اتفاقية تجارية تاريخية بين أستراليا والهند.. والهدف الصين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن اتفاقية التجارة المقرر توقيعها مع الهند اليوم السبت تمثل "أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم اليوم".

ومن المتوقع أن يدعو موريسون في غضون أيام إلى إجراء انتخابات عامة وقد حرص على ضمان التوصل لهذا الاتفاق التجاري قبل بدء الحملة الانتخابية بعد أن ظل في مفاوضات مع الهند طوال 10 سنوات.

وقالت الحكومة الاتحادية أمس الجمعة إن وزيري التجارة الأسترالي دان تيهان والتجارة والصناعة الهندي بيوش غويال سيوقعان في حفل افتراضي على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الأسترالية الهندية وإن البلدين سيواصلان العمل نحو التوصل لاتفاق تجارة حرة كامل، وفق رويترز.

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