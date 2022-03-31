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الخميس، 31-03-2022 08:51 ص

الطاقة الدولية تدعو إلى اجتماع وزاري طارئ غداً لمناقشة سوق النفط

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الوكيل الاخباري- قال متحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي، أنجوس تايلور اليوم الخميس، إن وكالة الطاقة الدولية، دعت إلى عقد اجتماع وزاري طارئ غدا الجمعة لمناقشة حالة سوق النفط.

وأضاف المتحدث: "دعت وكالة الطاقة الدولية إلى عقد اجتماع طارئ مساء الجمعة بتوقيت أستراليا".

كما قالت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز، إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط.

وأضافت: "لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل.. سيحدد الاجتماع كمية إجمالية وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة".

وذكر اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على مدى عدة أشهر لخفض أسعار البنزين.

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