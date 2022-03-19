السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

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بلعاوي يقلل من أهمية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

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السبت، 19-03-2022 10:29 ص

أسعار النفط تهبط 4% في أسبوع وسط عمليات جني أرباح

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الوكيل الاخباري- أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، في تعاملاتها ، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2% إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9% في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7% عند 104.70 دولار للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8% في الجلسة السابقة.

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