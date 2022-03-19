تراجع أسواق الإمارات متأثرة بانخفاض الأسهم المصرفية والصناعية

الوكيل الاخباري- تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية تحت ضغط من الشركات الصناعية والمصرفية، إذ سجل مؤشر دبي الرئيسي خسائر للجلسة الثانية على التوالي.



وسارت الأسهم الإماراتية على خطى أسواق الأسهم العالمية، التي تراجعت اليوم الجمعة بعد عدة أيام من المكاسب الكبيرة، إذ أبقت التوترات الجيوسياسية الناشئة عن الصراع في أوكرانيا المستثمرين في حالة حذر.



في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة في نهاية أسبوع ثالث متقلب وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1%، إلى 107.78 دولار للبرميل في الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش.

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