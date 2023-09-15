ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة، الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقى المستثمرين في حالة قلق.

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وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.



ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع الخميس ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.



وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، تحت ضغط".

سكاي نيوز