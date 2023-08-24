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الخميس، 24-08-2023 08:51 ص

رغم جهود التخلي عنه.. تعاملات الدولار عالميا عند مستوى قياسي

دولارات 2


الوكيل الاخباري - رغم الدعوات المتزايدة للتخلي عن العملة الأميركية، تزايد استخدام دولار في المدفوعات الدولية، الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفق ما أظهرته أحدث بيانات نظام التحويلات العالمية "سويفت".اضافة اعلان


ارتفعت التداولات المرتبطة بالدولار في يوليو إلى مستوى قياسي بلغ 46 بالمئة، وهو ما يزيد قليلا عن الثلث قبل عقد من الزمن، كما أن الدولار كان العملة الأولى قياسا بعدد المعاملات، يليه اليورو والجنيه الإسترليني ثم الين واليوان.

ورغم أن بيانات سويفت لا تشمل سوق العملات بأكمله، إلا أنها تظهر مدى الاعتماد على الدولار الذي لا يزال يلعب دورا قويا في عمليات التمويل الدولي، حتى مع ظهور بعض الجهود نحو المزيد من التنويع واستخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية.

سكاي نيوز

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