الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

تدهور مركبة في البلقاء صباح اليوم

وفاة و3 إصابات بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية

وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة 3 حوادث منفصلة خلال 24 ساعة

بساطة العيش

أردني يحذر بعد وفاة قريبه قبل أسبوع من عرسه في عمان - فيديو

يصادف اليوم عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله

انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد .. 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس و12907 للدبلوم

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً اليوم

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس عالميا

 
الخميس، 31-08-2023 08:03 ص

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً اليوم

ذهب3


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، الخميس، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.

وبحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد بالمئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
نفط2

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس عالميا

ييي

اليورو يواصل الارتفاع مع تزايد فرص رفع الفائدة في أوروبا

1693426673565

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

1693405456134

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

8202329174315702032422

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

112

بأقل من المتوقع.. الاقتصاد الأميركي ينمو 2.1% بالربع الثاني من العام الحالي

أخبار متعلقة
20

الذهب عالمياً يسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع

LYNXMPEB0P0G3_L

قوة الدولار تهبط بالذهب وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

ذهب3

أسعار الذهب ترتفع كملاذ آمن عالمياً

349600_5_1659441745

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

كيفية-العناية-بالذهب

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

1

الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار