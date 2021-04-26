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الإثنين، 26-04-2021 11:34 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 من جاذبيته كملاذ آمن، كذلك عزز الإقبال على المعدن النفيس ضعف الدولار.

وزاد الذهب في السوق الفوري 0.2 بالمئة إلى 1781.08 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1780.30 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ من "ديلي إف إكس" إن "وضع كوفيد-19 في الهند واليابان يسوء. لذا يعزز هذا الطلب على الملاذات الآمنة، مما يقود لارتفاع أسعار الذهب"، مضيفة أن تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2865.99 دولار للأونصة، بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.

فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.02 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1231.03 دولار للأونصة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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