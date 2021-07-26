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الإثنين، 26-07-2021 01:14 م

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الذهب-7


الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية وبالمخاوف حيال ارتفاع الإصابات بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 1806.70 دولار للأونصة.


وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى "إس بي. ي" لإدارة الأصول "ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد-19)، وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن، الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يبقي البنوك المركزية إلى جانب الميل نحو التيسير النقدي".


وأضاف إينس، أنه من المستبعد أن يُكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع كوفيد-19 كثيرا .


واستمر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع، فيما تكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي سلالة دلتا المتحورة، الأشد عدوى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 25.25 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1064.23 دولار.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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