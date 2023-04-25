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الثلاثاء، 25-04-2023 06:39 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

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وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أمس الاثنين انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في أبريل، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها المركزي الأميركي.


ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


وتظهر خدمة فيدووتش من سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 90.5 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو.


ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.

 

سكاي نيوز


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