تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

الوكيل الاخباري - تعرضت أسعار الذهب إلى ضغوطات هبوطية قوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بفضل تصريحات بعض صانعي السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة فيما يتعلق بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بما أثر على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

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وأثناء تداولات اليوم الأربعاء، سجلت عقود الذهب الفورية هبوطا حادا بنسبة 1.56% ووصلت إلى مستوى 1,974.25 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته؛ هبطت عقود الذهب الآجلة بواقع 1.72% وسجلت نحو 1,984.90 دولارا للأوقية.



ومن أهم الأسباب التي دفعت أسعار الذهب للهبوط فقد شهدت أسعار المعدن ضغوطات قوية دفعتها لمواصلة الزخم الهبوطي أثناء تعاملات اليوم، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، على خلفية وجود علاقة عكسية بين الدولار والذهب .

فمن المتعارف عليه بأنه في كثير من الأحيان تؤثر تحركات الدولار الأمريكي على أسعار السلع المقومة به وبشكل خاص أسعار معدن الذهب هبوطا أوصعودا، وفي هذه الحالة فإن ارتفاع مؤشر الدولار يضعف من جاذبية الذهب ، نظرا لأنه يرفع تكاليف شراؤه.



وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.32% ووصل إلى مستوى 101.775 نقطة، بفضل تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي المتشددة حيال المطالبة بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب بشكل قوي.

ووجدت أسعار الذهب ضغوطات هبوطية أيضا على هامش تعاملات اليوم، بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بواقع 1.76% ووصلت إلى 3.635 نقطة. ( investing )

