ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى منذ2020

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.

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وفي التعاملات الصباحية صعد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 0.1 بالمئة إلى 1981.7 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضا إلى 1982.00 دولار.



ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 بالمئة حتى الآن.



واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1457.39 دولار.