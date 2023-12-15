الجمعة 15-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عاجل: الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثتي جنديين من غزة

عاجل: سرايا القدس تستهدف دبابتين لجيش الاحتلال في غزة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ترشيح علييف رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

عاجل: شهداء جدد في غارة إسرائيلية على خان يونس

هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات شرق رفح

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني

عاجل: رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان ملف الأسرى في غزة

عاجل

سرايا القدس تستهدف دبابتين لجيش الاحتلال في غزة

الجمعة، 15-12-2023 11:56 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

336406_59_1631103553


الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما يتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار، ومع متابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى.

اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2049.6 دولار للأونصة، فيما سجل الدولار أقل مستوى في 4 أشهر متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وأعلن الفدرالي الأميركي أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل، وتضع الفائدة المنخفضة في أميركا ضغوطاً على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

إقرأ ايضا
1702628230209

ارتفاع أسعار النفط عالميا

122023149321318126706

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

WhatsApp Image 2023-12-14 at 3.48.20 PM

بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

WhatsApp Image 2023-12-14 at 12.01.35 PM (1)

نيكي الياباني يتراجع على أثر قرار المركزي الأميركي

186775

بوتين: الدين العام الخارجي لروسيا انخفض بنحو الثلث في 2023

147-132137-gold-prices-today-jordan-friday-may-6-2022_700x400

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن اليوم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-11 at 10.27.53 AM

الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط ترقب لأسعار الفائدة وبيانات أميركية

مؤشر-الدولار-الأمريكي

مؤشر سيئ لواشنطن والدولار الأمريكي

01

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ذهب

أسعار الذهب عالميا اليوم

LYNXNPEB6Q0SB_L

أسعار الذهب ترتفع عالمياً

0

الذهب يهبط لأقل من 2000 دولار بعد توقف هبوط العملة الأميركية