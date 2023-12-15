ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما يتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار، ومع متابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة إلى 2049.6 دولار للأونصة، فيما سجل الدولار أقل مستوى في 4 أشهر متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وأعلن الفدرالي الأميركي أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل، وتضع الفائدة المنخفضة في أميركا ضغوطاً على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.