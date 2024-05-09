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الخميس، 09-05-2024 10:57 م

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1% عالميًا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1 بالمئة، اليوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات أميركية جديدة من وزارة العمل إلى أن عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات البطالة الجديدة ارتفع لأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ مما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأميركي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.95 بالمئة إلى 2330.51 دولارا للأصونة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.74 بالمئة إلى 2339.40 دولارا للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 28.136 دولار للأونصة وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 982.25 دولار للأونصة فيما زاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 967.28 دولار للأونصة.

 

بترا

 




 

 


 

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