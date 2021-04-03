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مقارنة بين أسعار الخميس

ارتفاع أسعار الذهب 40 قرشا محليا

ذهب
مصاغ ذهبي


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر غرام الذهب 40 قرشا في السوق المحلي، مقارنة بين أسعار الخميس الماضي والسبت.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار21 في السوق المحلي، السبت، 35.4 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع، فيما بلغ الخميس الماضي سعر الغرام 35 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.50 دينارا لجهة البيع.

 

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وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.4 و 31.70 دينارا على التوالي.


ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

 

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